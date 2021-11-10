هكذا علّق مجلس القضاء الأعلى على ما تعرّض له أحد القضاة بالأمس

A + A -

صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ما يلي:

«إن مجلس القضاء الاعلى يرى، أن ما يتعرّض له القضاء والقضاة، من حملات وتهجّم وتطاول، يتجاوز كل الحدود، وليس من هدف واضح له، سوى ضرب الثقة بالقضاء وبالقضاة.

كما يعتبر، ان ما تعرّض له عضو المجلس، القاضي حبيب مزهر بالأمس في مكتبه، في قصر العدل في بيروت، هو مستهجن ومدان وخارج عن أي قواعد أو أصول.

ويهيب مجلس القضاء الأعلى بالجميع اخراج القضاء من دائرة التجاذبات والحملات المتبادلة، تمكيناً له من القيام بدوره، وفق ما هو مناط به من مسؤوليات وموجبات.»