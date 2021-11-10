فياض: ليلتزموا بالقانون عندها يمكن للحكومة أن تنطلق

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أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، خلال مراسم إحياء يوم الشهيد التي أقامها "حزب الله" في بلدة أنصار، بمشاركة مسؤول قطاع الزهراني في الحزب حسن معتوق: "كل ما نطلبه هو الالتزام بالموجبات الدستورية وبالقواعد القانونية وهي واضحة ولا مجال فيها للتأويل أو الإجتهاد، لذلك هذا هو المدخل البسيط، لكنه يقدم لنا جميعا وللوطن وللحالة الصعبة التي يمر بها الوطن، نقلة نوعية من شأنها أن تفتح على الكثير من الإنفراج بالوضع السياسي الداخلي، لذلك فليلتزموا بالقانون وعندها يمكن للحكومة أن تنطلق في مهامها المطلوبة منها في هذه المرحلة ويمكن للمؤسسات أن تستقر".



أضاف: "هذا الوطن لا يجوز أن يترك على النحو الذي هو فيه من تراكم أزمات ومن تخبط ومن تعقيدات في معيشة المواطنين ومن مؤشرات تنذر بمزيد من الانهيار والسوء في الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية".