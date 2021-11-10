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هذه هي المسافة الآمنة عن شاشة التلفزيون والحاسوب والهاتف لحماية العينين من الضوء الأزرق

10
NOVEMBER
2021
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جميعُنا على يقين بأنّ التعرّض المتواتر للضوء الأزرق الذي تُصدره الشاشات يمكن أن يتسبب في إجهاد العين. ونظراً لأنّ أنماط حياتنا الحالية تتطلّب الاستخدام المستمر للحاسوب والهواتف الذكية، أصبحت مواجهة الشاشة الرقمية أمراً لا مفرّ منه إلّا أنّنا بحاجة إلى مسافة أمان تقينا قدر المستطاع من المخاطر.

وبحسب موقع "NANYANGOPTICAL"، قدّم خبراء بعض النصائح للإرشاد حول كيفية الحفاظ على صحّة عيوننا حتى أمام الشاشة بما في ذلك الحاسوب والتلفاز وحتى الهواتف الذكية.

الحاسوب
يعدّ الحاسوب جزءاً من عملنا اليومي، والمسافة المثالية لإبعاد أعيننا عنه تتراوح بين 51 إلى 101 سم. وقد يرتاح البعض بمسافة تتراوح بين 51 و65 سم، وهذا أمر عادي حسب كل شخص لكن المهم أنّ المسافة ضمن النطاق المحدد.

التلفاز
أما في ما يخص الجلوس أمام التلفاز، فقد اقترح الخبراء حيلة بسيطة يجب تذكرها عند إبعاد أنفسنا عنه، وهي ضرب عرضه (تلفزيونك الخاص) بـ1.5 مرة والحاصل هو المسافة الآمنة عنه. على سبيل المثال، إذا كان عرض التلفزيون 32 بوصة، فابحث عن مكان مريح على بعد حوالي 48 بوصة.
أما النصيحة الثانية الموصى بها من قبل الخبراء، فهي مشاهدة التلفاز بزاوية عرض 30 درجة. مع الإشارة إلى أنّ الجلوس بالقرب منه لا يسبب إجهاد العين فحسب، بل يؤثر أيضاً على عمق رؤيتك بشكل كبير!

الهواتف الذكية
لقد اعتدنا على اصطحاب هواتفنا الذكية معنا معظم الوقت وبالكاد نسمع من يطلبون منّا إبقاء أعيننا على مسافة معيّنة عند مشاهدتها. وبحسب الخبراء، فإن المسافة الصحية لإبقاء هواتفنا الذكية بعيدة هي 41 إلى 46 سم. مع الإشارة إلى أنّ المسافات القصيرة تؤدّي إلى زيادة الطلب على تنسيق الرؤية ما يتسبب بإجهاد أعيننا أكثر.

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