مخزومي: بريطانيا شريكة للمجتمع الدولي في دعم لبنان

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استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في دارته، بحضور رئيسة مؤسسة مخزومي السيدة مي مخزومي، والمستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين، السفير البريطاني إيان كولارد، والمسؤول السياسي في السفارة غافن تنش. وجرى البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة.



وشكر مخزومي المملكة المتحدة على الجهود التي تبذلها في دعم لبنان، وحرصها على استقراره، مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقات اللبنانية – البريطانية وتمتينها. وقال إن بريطانيا شريكة للمجتمع الدولي في دعم لبنان ليتجاوز المحنة التي يمر بها.



وجدد مخزومي دعوة المملكة المتحدة والمجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، لا سيما أن الحكومة الجديدة لا تلبي لا طموحات الشعب، لافتاً إلى ضرورة طرح برنامج إنقاذي وإصلاحي حقيقي يواجه الطبقة الفاسدة التي ذهبت بلبنان إلى الخراب وحولته من منارة الشرق الاوسط إلى بلد تخيم العتمة على شوارعه ويعيش أبنائه أصعب مرحلة في تاريخه. وشدد مخزومي على أهمية إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، مؤكداً أن المخاوف من تأجيل الانتخابات تتصاعد. وقال إن دعم الضغوط الشعبية لإجرائها مهم جداً في هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها البلد، فليس سوى التغيير يشكل مساراً حقيقياً للتغيير وإنقاذ الاقتصاد والمجتمع اللبناني.



وبحث مخزومي مع كولارد أيضاً في كيفية الاستفادة من الخبرات البريطانية في ما يتعلق بالخصخصة وحماية أصول الدولة، إذ من الضروري موازنة هذه الخطوة مع معايير اقتصادية واجتماعية تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي بطريقة مستدامة وليس بشكل آني على جري العادة.