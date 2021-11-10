living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مخزومي: بريطانيا شريكة للمجتمع الدولي في دعم لبنان

10
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في دارته، بحضور رئيسة مؤسسة مخزومي السيدة مي مخزومي، والمستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين، السفير البريطاني إيان كولارد، والمسؤول السياسي في السفارة غافن تنش. وجرى البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة.


وشكر مخزومي المملكة المتحدة على الجهود التي تبذلها في دعم لبنان، وحرصها على استقراره، مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقات اللبنانية – البريطانية وتمتينها. وقال إن بريطانيا شريكة للمجتمع الدولي في دعم لبنان ليتجاوز المحنة التي يمر بها.


وجدد مخزومي دعوة المملكة المتحدة والمجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، لا سيما أن الحكومة الجديدة لا تلبي لا طموحات الشعب، لافتاً إلى ضرورة طرح برنامج إنقاذي وإصلاحي حقيقي يواجه الطبقة الفاسدة التي ذهبت بلبنان إلى الخراب وحولته من منارة الشرق الاوسط إلى بلد تخيم العتمة على شوارعه ويعيش أبنائه أصعب مرحلة في تاريخه. وشدد مخزومي على أهمية إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، مؤكداً أن المخاوف من تأجيل الانتخابات تتصاعد. وقال إن دعم الضغوط الشعبية لإجرائها مهم جداً في هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها البلد، فليس سوى التغيير يشكل مساراً حقيقياً للتغيير وإنقاذ الاقتصاد والمجتمع اللبناني.


وبحث مخزومي مع كولارد أيضاً في كيفية الاستفادة من الخبرات البريطانية في ما يتعلق بالخصخصة وحماية أصول الدولة، إذ من الضروري موازنة هذه الخطوة مع معايير اقتصادية واجتماعية تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي بطريقة مستدامة وليس بشكل آني على جري العادة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout