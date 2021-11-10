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ميقاتي: العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بدول الخليج أولوية ولا بد من تغليب المصلحة الوطنية العليا

10
NOVEMBER
2021
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جدد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي " تأكيد موقفه باولوية العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بدول الخليج وضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا، في الشان السياسي وفي العلاقات الدولية ،على المصالح الفئوية والشخصية" .

 

وكان الرئيس ميقاتي إستقبل سفيري لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة ، ومملكة البحرين ميلاد نموّر وعرض معهما تداعيات الأزمة الخليجية الأخيرة .

 

وقد أعرب السفيران كبارة ونموّر من جهتهما "عن تخوفهما من تفاقم تداعيات هذه الأزمة على مستقبل العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الخليج وانعكاسها على مصالح اللبنانيين والجاليات هناك".

 

ولفتا الى " ان كل يوم تأخير في حل الأزمة سيؤدي الى مزيد من الصعوبة في ترميم هذه العلاقات واعادتها الى ما كانت عليه سابقا".
ونقل السفيران الى رئيس الحكومة" تأكيد المسؤولين السعوديين والبحرينيين لهما ، لدى مغادرتهما، حرصهم العميق على الروابط الاخوية الوثيقة وعلى الصداقة المتينة التي تربطهم بالشعب اللبناني بكل فئاته".


سفير مصر
وإجتمع الرئيس ميقاتي مع سفير مصر في لبنان ياسر علوي وتم البحث في تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية.

 

موزعو المحروقات
وإلتقى الرئيس ميقاتي ممثل موزعي شركات المحروقات فادي ابو شقرا وأمين سر نقابة الموزعين حسين غصن وتم خلال اللقاء البحث بمعالجة موضوع تعرفة اسعار المحروقات التي أصدرها مصرف لبنان.

 

اثر اللقاء اعلن ابو شقرا صدور جدول المحروقات اليوم وتضمن طلب مصرف لبنان بتأمين ١٠ بالمئة من اسعار المحروقات بالدولار و٩٠ بالمئة بالليرة اللبنانية، وهذا ما لا قدرة للشركات والمحطات عليه ،وكان مصرف لبنان يغطي سابقا مئة بالمئة من السعر بالليرة اللبنانية على سعر ١٩ الف ليرة للدولار الواحد. نحن لا قدرة لنا كموزعين وكمحطات على تأمين ١٠ بالمئة بالدولار لان ذلك سيؤدي الى رفع سعر البنزين وسعر صرف الدولار.

 

أضاف: لقد تم الاتصال بدولة الرئيس ميقاتي الذي إتصل بوزير الطاقة وليد فياض لمعالجة الموضوع بين وزارة الطاقة والشركات المستوردة ومصرف لبنان.

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