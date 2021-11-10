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لا أزمة محروقات!

10
NOVEMBER
2021
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نفى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس ما يتم تداوله عن أن شركات النفط توقفت عن تسليم مادة البنزين الى المحطات، بعد قرار مصرف لبنان بوجوب تأمين 10 في المئة من "الفريش دولار" للمحروقات.


وقال البراكس، لـ"الوكالة الوطنية للإعلام": "لا يوجد قرار عند الشركات بعدم تسليم المحروقات للمحطات اليوم، وليس من المفروض ان يصدر هكذا قرار، لأن الـ 10 في المئة التي طلبها مصرف لبنان من الشركات تم احتسابها من قبل وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط في جدول تركيب الاسعار على اساس 21000 ليرة لبنانية و الـ 90 في المئة الباقية تم احتسابها على سعر 19000 ليرة. لذلك وبالتواصل مع الشركات ليس هناك من قرار بعدم تسليم البنزين، وستستمر هذه الشركات بتأمينه الى المحطات بالليرة اللبنانية".


وأكد انه "حتى الان لا يوجد اي مشكلة في التسليم"، متمنياً أن "يستمر هذا الامر في المستقبل وان نتفادى الازمات طالما وزارة الطاقة تحتسب نسبة الدولار في الجدول وفقا لسعر الصرف الحر، والشركات "واصلها حقها"، ولا اعتقد اننا سنكون في أزمة".

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