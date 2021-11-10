عناوين الصحف ليوم الأربعاء 10 تشرين الثاني 2021

A + A -

الأخبار: مجزرة مرضى السرطان

حفلة جنون قضائية

«خبيصة» العدليّة: لم يعُد معروفاً من طلبَ كفّ يدْ مَن!





الديار: زيارة زكي كأنها لم تكن... الازمة السياسية الى مزيد من التعقيد وملف لبنان مرتبط بملف العراق

استفحال الصراع القضائي... نسوة يقتحمن قصر العدل ويختمن مكتب قاض بالشمع الاحمر!

تمايز بين الرياض وأبوظبي... ووزير خارجية الامارات يلتقي الأسد في دمشق

البناء: الأسد يستقبل عبد الله بن زايد… والإمارات تفتح الباب لحضور سورية قمة الجزائر / قآني ينجح بالتهدئة وجمع الخصوم في بغداد… وشنكر: مأرب هزيمة لواشنطن والرياض / لافروف: واشنطن تريد بقاء النازحين في لبنان… ووزير خارجية قطر يصل اليوم إلى بيروت /





نداء الوطن: "كفّ يد" مزهر... والبيطار ينتظر قرار "الهيئة القضائية"

جنبلاط لا يسعى إلى "المواجهة": "بس خلّونا نعيش"!

اللواء: حكومة «المسارات المنفصلة» تنتظر المسعى العربي.. بلا أفق!

البنك الدولي على خط تمويل الكهرباء.. و«مهزلة» في العدلية: مجموعة نسائية تختم مكتب مزهر «بالشمع الأحمر»







الجمهورية: مساعٍ لإستئناف جلسات الحكومة

النهار: الفوضى القضائية تتفاقم واقتراع المغتربين مهدّد

?l'orient le jour: Qu’est-ce qui pourrait provoquer l’annulation des législatives