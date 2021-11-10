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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 10 تشرين الثاني 2021

10
NOVEMBER
2021
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقف دبلوماسيون غربيون أمام كلام المعاون السابق لوزير الخارجية الأميركي ديفيد شنكر بوصف معركة مأرب شبه محسومة لصالح أنصار الله والقول إنها تحسم نهاية الحرب، واعتبروا كلامه قطعاً لدعوات الاستخفاف بما يجري حول المدينة التي شكلت مضمون خطاب الإعلام الخليجي


خفايا

علق قيادي سابق في قوى 14 آذار على زيارة وزير خارجية الإمارات إلى دمشق بالقول: «يعود الخليج إلى دمشق التي خاصمها كثير من اللبنانيين كرمى للخليج والتزاماً بسياساته ويكمل النقال بالزعرور بأن يقاطع الخليج لبنان فيزيد عزلة حلفائه بدلاً من أن يأخذهم معه للمصالحة»

 



نداء الوطن: خفايا

استقصت بعض الجهات أخبار زيارة قائد الجيش العماد جوزف عون إلى الولايات المتحدة الأميركية وأرادت أن تعرف ما إذا كان عقد لقاءات لم يعلن عنها.

 

توقع مرجع اقتصادي ان يزداد الضغط على الليرة بعد ان اتفق مصرف لبنان مع وزير المالية على تسديد مستحقات مستوردي السلع المدعومة قبل اخضاعها للتدقيق الجنائي عملاً بالقانون الصادر عن المجلس النيابي، بالليرة اللبنانية وعلى سعر الصرف في السوق الموازية وعلى دفعات شهرية تبلغ اكثر من 40 مليون دولار أميركي شهرياً.

 

توقّع مرجع سياسي ان يؤدي الاستعجال بتقريب موعد الانتخابات النيابية الى تأجيلها لسنتين، ليطير معها استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية لست سنوات، فيما يبقى استحقاق الانتخابات الرئاسية متأرجحاً بين التوافق او الحسم الاقليمي والدولي.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
تخشى جهات دبلوماسية من ضربة تسبق استئناف المفاوضات النووية، وتغيير جدول الأعمال، لجهة النتائج المرتقبة لهذه المفاوضات.


غمز
يسود غموض لدى غالبية أعضاء الحكومة لجهة المخارج الممكنة، والمسار المقبل للوضع العام!


لغز
تمر المعالجات النقابية والرسمية لإعادة المقاطعين إلى العمل في الجامعة والإدارات بأزمة تمويل تُعطل البحث وتُوقف الخيارات المتاحة!

 

 



الجمهورية: أسرار

تخوّف ديبلوماسي عربي
تخوّف ديبلوماسي عربي من أنّ أي تصعيد أمني في لبنان قد يؤدي الى تغيير في المعادلة الداخلية القائمة وتُدخل لبنان في وضع خطير جداً.

 

المجتمع الدولي "مش عم بيلحِّق على مصايِب لبنان"
يقول ديبلوماسي لبناني إنّ المجتمع الدولي «مش عم بيلحِّق على مصايِب لبنان».


نواب في تيار بارز لا يجدون تفسيراً
قال نواب في تيار بارز إنّهم لا يجدون تفسيراً لوجود 221 قانوناً عالقاً أمام إحدى اللجان النيابية.

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