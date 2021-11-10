نداء الوطن: "التقدمي": جنبلاط لا يسعى مفتح مواجهة مع حزب الله

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

عبّرت أوساط قيادية في "الحزب التقدمي الاشتراكي" عن قناعتها بأنّ "تأزيم الأوضاع في لبنان لا يمكن فصله عن المرحلة المأزومة التي تمر بها طهران في العراق"، ومن هذا المنطلق جاءت صرخة "رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط "لا ليسعى من خلالها إلى فتح مواجهة مع "حزب الله" بل ليقول له بصراحة: وصلتونا إلى القعر بكل شيء، لوين آخذينا بعد؟ بس خلونا نعيش!".



وإذ أسفت لنهج التعطيل الذي يفرضه "حزب الله" على الحكومة في وقت البلد ينهار وبات بأمسّ الحاجة إلى تفعيل العمل الحكومي للشروع في مشروع إنقاذ اللبنانيين، شددت الأوساط "الاشتراكية" على أنّ "قدرة الناس على الصبر والتحمّل استنفدت "وعلى قدر ما صبرنا رح نبجّ"... وفي نهاية المطاف يريدنا "حزب الله" أن نواجه الأزمة بـ"سفينة ونصف" مازوت إيراني؟ والآن جرّنا إلى قطيعة مع العرب تقطع أرزاق اللبنانيين في الداخل والخارج"، وأضافت: "نحن لا نريد لا خوض مواجهات ولا فتح جبهات مع أحد لكن الوضع لم يعد يطاق ولا بد من إعلاء الصوت في مواجهته".