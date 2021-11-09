بالصّور- في الرملة البيضاء.. قضى سقوطًا عن علو الـ 100 متر

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نقل عناصر من الدفاع المدني وبمؤازرة من وحدة الإنقاذ البحري منذ الساعة 5:50 ولغاية الساعة 8:50 من تاريخ اليوم الواقع في 2021/11/9 جثّة رجل الى مستشفى بعبدا الحكومي قضى جرّاء تعرّضه للسقوط عن علو ناهز المئة متراً في الرملة البيضاء-بيروت.



وقد استعان العناصر بعتاد الإنقاذ اللازم للتمكن من سحب الجثّة من بين الصخور.



كما وعمل عناصر من وحدة الإنقاذ البحري على نقل الجثّة بحراً الى الشاطئ نظراً لوعورة الطريق المؤدّية له.

وقد تم نقل الجثّة بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة واتمامهم الاجراءات القانونية اللازمة.