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وزارة الخارجية : لا يمكن اجراء الانتخابات وفقاً للمهل المعدلة.. المولوي للـLBCI : كيف يوجه وزير الخارجية هذا الكتاب؟

9
NOVEMBER
2021
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راسلت وزارة الخارجية وزارة الداخلية ، واكدت انه لا يمكن اجراءُ الانتخابات للمغتربين خارج الاراضي اللبنانية وفقاً للمهل المعدلة تبعاً لاسباب عدة منها استحالة الانتهاء من التدقيق في طلبات التسجيل للاقتراع وصعوبة تحديد مراكز للإقتراع ضمن المهل المحددة وصولاً الى صعوبة استجئار مراكز او الحصول على اذونات وموافقات من الدول الاجنبية. 

وقد قالت الوزارة إنها وتفادياً لأي اسباب قد تؤدي الى عرقلة اللبنانيين، واقصاء عدد كبير منهم عن حقوقه، وتلافياً لأي عملية طعن ٍ في الاقتراع، تعرض الوزارة عدم امكانية الالتزام بالمهل المعدلة. 

وختمت الخارجية بيانها بأن المادة 66 من الدستور تُحمِّلُ كلَّ وزير تبعاتِ تنفيذ القانون وسياسة الحكومة العامة امام المجلس النيابي منبهة من عدم امكانية الوزارة الالتزام بالمهلِ المعدلة نظراً لتجاهل رأي الخارجية في تعديل المهل القانونية. 
 
في السياق، استغرب وزير الداخلية بسام المولوي في اتصال مع  الـLBCI ، "كيف يوجه وزير الخارجية هذا الكتاب له (موجود أدناه عن تعديل موعد الانتخابات)، وهو يعلم أن هذا الموضوع لا يدخل ضمن صلاحياته، وكان الاجدى به أن يرسله الى الجهة المعنية".
وقال المولوي: "وزير الخارجية يبلغني انه غير قادر على تنفيذ القانون الذي صدر عن مجلس النواب ، ووزارة الداخلية هي سلطة تنفيذية  ولا سلطة لها على وزارة الخارجية".
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