طليس التقى حميّة.. على ماذا اتفقا؟

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أوضح رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس، بعد اجتماع لوفد مشترك من اتحادات ونقابات النقل البري، مع وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية أن، "تباحثنا في عدة مواضيع، تعنى بقطاع النقل، واجتماع اليوم كان بمثابة جردة حساب، لما آلت اليه الامور على صعيد دعم قطاع النقل، وتمّ الاتفاق على مجمل التوجهات بما يتعلق بالترانزيت على سوريا والدول العربية"، مشيراً الى أنه تمنى على الوزير حمية أن "يكون هناك ممثلين عن قطاع النقل البري، ضمن زيارته المرتقبة الى سوريا".

ولفت إلى أن "وزارة الاشغال العامة والنقل، هي مرجعية تنظيم هذا القطاع"، مشيرًا إلى أن "الوزير أعطى توجيهاته لمديرية النقل البري والبحري، من أجل تفعيل العمل ببطاقات مزاولة المهنة واصدارها وبطاقات التعريف التي تعود للسيارات، واعداد مشروع قرار لتشكيل لجنة مشتركة، من مدير عام الزراعة ومدير عام الصناعة ومدير عام الجمارك ومدير عام النقل البري والبحري، ومدير عام هيئة ادارة السير وضابط منتدب من قوى الأمن الداخلي، من أجل متابعة ومعالجة كل شؤون وشجون النقل البري في لبنان".