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طليس التقى حميّة.. على ماذا اتفقا؟

9
NOVEMBER
2021
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أوضح رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس، بعد اجتماع لوفد مشترك من اتحادات ونقابات النقل البري، مع وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية أن، "تباحثنا في عدة مواضيع، تعنى بقطاع النقل، واجتماع اليوم كان بمثابة جردة حساب، لما آلت اليه الامور على صعيد دعم قطاع النقل، وتمّ الاتفاق على مجمل التوجهات بما يتعلق بالترانزيت على سوريا والدول العربية"، مشيراً الى أنه تمنى على الوزير حمية أن "يكون هناك ممثلين عن قطاع النقل البري، ضمن زيارته المرتقبة الى سوريا".

ولفت إلى أن "وزارة الاشغال العامة والنقل، هي مرجعية تنظيم هذا القطاع"، مشيرًا إلى أن "الوزير أعطى توجيهاته لمديرية النقل البري والبحري، من أجل تفعيل العمل ببطاقات مزاولة المهنة واصدارها وبطاقات التعريف التي تعود للسيارات، واعداد مشروع قرار لتشكيل لجنة مشتركة، من مدير عام الزراعة ومدير عام الصناعة ومدير عام الجمارك ومدير عام النقل البري والبحري، ومدير عام هيئة ادارة السير وضابط منتدب من قوى الأمن الداخلي، من أجل متابعة ومعالجة كل شؤون وشجون النقل البري في لبنان".

وذكر طليس، أنه "تم البحث ايضًا في موضوع خطة النقل والأفكار والطروحات التي قدمها الوزير، والتي تتلاءم وتتلاقى مع طروحات تنظيم قطاع النقل البري، على قاعدة الشراكة والتكامل ما بين القطاعين العام والخاص، على جميع الأراضي اللبنانية"، متوجهًا إلى السائقين بـ"ضرورة تسجيل كل المعلومات المطلوبة، من أجل مشروع الدعم الذي تمّ الاتفاق عليه مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي".

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