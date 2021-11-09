هل يستقيل الصّراف؟

A + A -

أصدر المكتب الاعلامي للوزير الدفاع السابق يعقوب رياض الصراف بيانا جاء فيه:

تناقلت المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أخباراً متعددة تتعلّق باستقالة الوزير السابق للدفاع من التيار الوطني الحرّ ومن المجلس السياسي.

ان الوزير الصراف اذ يؤكد تمسّكه بمسيرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والمبادئ التي زرعها في تياره؛ يشدّد ان استقالته ، قُدّمت منذ ثلاث أسابيع للمراجع المعنية في التيار من منصب مقرر للهيئة السياسية بهدف التركيز والتحضير للمعركة الانتخابية القادمة مشيراً الى أنه ما زال عضوا في المجلس السياسي للتيار بصفته وزيرا سابقا.



