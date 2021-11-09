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فوز كبير للبنان على سوريا في بطولة آسيا للسيدات في كرة السلة!

9
NOVEMBER
2021
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تأهل منتخب لبنان للسيدات(تصنيفه 53 دولياً و8 آسيوياً) الى الدور نصف النهائي من بطولة آسيا بكرة السلة(المستوى الثاني) التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان حتى السبت المقبل بعدما حقق فوزاً كبيرأ على نظيره السوري (تصنيفه 80 عالمياً و14 قاريا) وبنتيجة(83-63 ) في المباراة التي جرت بعد ظهر الثلاثاء في صالة الأمير حمزة ضمن المجموعة الأولى.
وسبق للبنان أن فاز في مباراته الافتتاحية على ايران(66-64) .
وبفوزه على سوريا الثلاثاء،تصدّر لبنان المجموعة الأولى وتأهل مباشرة الى الدور نصف النهائي على ان ينتظر الدور الاقصائي الذي سيقام الأربعاء لمعرفة هوية المنتخب الذي سيواجهه منتخب الأرز في الدور نصف النهائي.وينص نظام البطولة على تأهل المنتخب الذي يحتل المركز الأول في كل من المجموعتين تلقائياً الى الدور نصف النهائي على ان تخوض المنتخبات التي تحتل المركزين الثاني والثالث في كل مجموعة الادور الاقصائي الأربعاء 10 الجاري للتأهل الى الدور ما قبل النهائي.ومع انتهاء الدور الأول احتل المنتخب السوري المركز الثاني ضمن المجموعة الأولى والمنتخب الايراني المركز الثالث.



مجريات اللقاء
وفي العودة الى أجواء المباراة،استحقت سيدات لبنان الفوز الكبير وهو الفوز الثالث على التوالي للبنان على سوريا في الفترة الأخيرة اذ سبق له ان فاز عليها مرتين ودياً قبل ايام قليلة من انطلاق البطولة ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاق القاري,
وبدأ لبنان المباراة بصورة صاروخية وتقدّم(8-2) و(12-6) قبل ان يدرك المنتخب السوري التعادل(17-17) لكن لاعبات وطن الأرز عادوا الى أجواء اللقاء وانهوا الربع الاول لمصلحتهن(21-17).وفي الربع الثاني، ضغط المنتخب اللبناني بشكل كبير في الهجوم والدفاع وبسط سيطرته على اجواء اللقاء ووسّع الفارق والنتيجة(25-17) و(32-17) وسط تضعضع لافت في صفوف المنتخب السوري ليلجأ مدرب المنتخب اللبناني جورج جعجع الى اشراك عدد كبير من اللاعبات واراحة بعضهن ولينتهي الربع الثاني لمصلحة لبنان (49-29) وبفارق عشرين نقطة.وفي الربع الثالث لم يتغيّر المشهد: سيطرة لبنان واضحة ومحاولة سوريا للعودة الى أجواء اللقاء لكن سيدات لبنان انهين الربع الثالث بنتيجة(66-44).وفي الربع الرابع والأخير، لا تغيير جوهرياً للوضع مع نجاح لبنان في ابقاء الفارق الكبير على الرغم من محاولة منتخب سوريا تقليص الفارق ومع لجوء المدرب جعجع الى اشراك جميع اللاعبات الاثنتي عشرة لتنجح لاعبات لبنان في الفوز بسهولة باللقاء وبفارق عشرين نقطة وبنتيجة(83-63).
وسجلت للمنتخب اللبناني:ريبيكا عقل(22 نقطة)،بريتني دنسون(11)،لما مقدّم(9)،
ليلى فارس وعيدا باخوس (8)،دانييللا فياض ومغري توروسيان(6) ،شيرين الشريف وميرمارا المقداد(5)،نارين غويكوشيان(3).كما شاركت اللاعبتان ياشا زينون وقمر منصور.
وكانت افضل مسجلة في المنتخب السوري راندي براون(18 نقطة).

وسيستريح المنتخب اللبناني الأربعاء والخميس من خوض المباريات بانتظار خوضه مباراة الدور نصف النهائي الجمعة ساعياً للتأهل الى الدور النهائي الذي سيقام السبت مع العلم ان منتخباً واحداً من المنتخبات الستة المشاركة في البطولة سيتأهل لخوض بطولة آسيا(المستوى الأول) في العام 2023.

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