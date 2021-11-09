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لجنة الإعلام في التيّار الوطني الحر تعلن نتائج المرحلة الأولى من الإستطلاع الداخلي التمهيدي لإختيار المرشحات والمرشحين المحتملين للإنتخابات النيابية

9
NOVEMBER
2021
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صدر عن ‏اللجنة المركزية للإعلام في التيّار الوطنيّ الحرّ البيان الآتي:
إنتهت المرحلة الأولى من الإستطلاع الداخلي التمهيدي لإختيار المرشحات والمرشحين المحتملين للإنتخابات النيابية عن التيّار الوطنيّ الحرّ والذي تم تنفيذه يوم السبت ٦ تشرين الثاني ٢٠٢١ باعتماد منصة إلكترونية لإبداء الرأي لأكثر من عشرة آلاف (١٠،٠٠٠) منتسب ومنتسبة الى التيّار، ومن خلال استبيان بواسطة الهاتف لأكثر من 3000 منتسبة ومنتسب.
جرى إعلان النتائج مساء الإثنين بحضور المرشحين والمرشحات الذين بلغ عددهم ٥٥ شخصاً. وقد تأهل للمرة الثانية 27 مرشحًا من جميع الطوائف وبلغ ١١ مرشحًا آخراً امكانية التأهل وذلك في الدوائر الانتخابية الاتية:
عكار ، طرابلس، المنية-الضنية ،البترون، الكورة، زغرتا، بشري، جبيل، كسروان، المتن، بعبدا، الشوف، عاليه، بيروت1، بيروت2، بعلبك - الهرمل، زحلة، البقاع الغربي-راشيا، صيدا، جزين، النبطية، بنت جبيل، مرجعيون-حاصبيا، الزهراني.
تشمل المرحلة الأولى حصراً المنتسبين الى التيّار الوطنيّ الحرّ، وهي من ضمن آلية تشمل مرحلتين أخريتين، واحدة تشمل القاعدة العريضة للتيّار من مناصرين ومؤيدين ومنتسبين، والأخيرة تشمل كل ناخبي الدوائر الإنتخابية ليتقرر على أساسها المرشحين النهائيين للتيّار الوطني بحسب النظام الداخلي له.
ستصدر لجنة الاعداد والاشراف على الاستطلاع تعميم بخصوص آلية البدء بتنفيذ المرحلة الثانية والتي تشمل استطلاع الرأي للقاعدة العريضة للتيار.

 

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