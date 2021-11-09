عباس الحاج حسن استقبل السفيرة الكندية وبحثا في التعاون المستقبلي

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استقبل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن السفيرة الكندية في لبنان شانتال تشاستيناي. وتطرق البحث الى العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الزراعي.

وتم استعراض المراحل التي تم تنفيذها من مشروع رائدات الريف ودعم المزارعين المتضررين من جراء الأزمة الاقتصادية، بالاضافة الى التعاون المستقبلي في المجال الزراعي.



وأكد الوزير الحاج حسن "العلاقات الوثيقة بين الشعبين الكندي واللبناني، والتعاون مع الدول المانحة لتحسين واقع القطاع الزراعي وتنميته وتطويره". وتوجه بالشكر الى "دولة كندا على ما تقدمه من دعم على مختلف المستويات ومنها دعم القطاع الزراعي".