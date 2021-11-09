الحريري يتكلم عن "سفهاء السياسة"!

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غرد الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري قائلاً: "من معاني السفيه في اللغة العربية هو ذلك الذي يتّسم بالجهل والحقد، و ما أكثر سفهاء السياسة اليوم من الجاهلين بتاريخ علاقات لبنان العربية، والحاقدين على كل ما هو عربيّ، متنكّرين للفضائل العربية ولاهثين وراء الفضلات الفارسية".



وتابع في تغريدة ثانية: "ولكل سفيهٍ يتطاول على المملكة العربية السعودية ودولة الامارات ودول الخليج العربي نقول ما قاله الامام الشافعي: "يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيباً يزيد سفاهةً فأزيد حلماً كعودٍ زاده الإحراق طيباً"