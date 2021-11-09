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مداهمة لأحد مقاهي عين الرمانة... وهذا ما كان يحصل داخله!

9
NOVEMBER
2021
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

 

توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة القِمار في وِحدة الشرطة القضائية حول قيام شخص بإدارة ألعاب الميسر في أحد المقاهي في محلّة عين الرمانة - شارع الصنوبرة.

من خلال الاستقصاءات والتحرّيّات، تمكّنت قوّة من المكتب المذكور من تحديد المكان، فقامت بمداهمته بتاريخ 7-11-2021، حيث جرى توقيف مستثمر المقهى، الذي يدير اللّعبة، بالجرم المشهود، ويدعى:

- غ. ر. (مواليد 1953، لبناني)

كذلك أوقفت داخل المقهى، 11 شخصاً، وهم كلٌ من:

م. ش. (مواليد عام 1982، لبناني) بحقه 3 مذكرات توقيف بجرم سلب، سرقة، وتأليف عصابة مسلّحة، ومذكّرتي إلقاء قبض بجرم سلب وتأليف عصابة، و3 خلاصات أحكام بجرم سلب بقوّة السّلاح، وتأليف عصابة مسلّحة.
ج. ر. (مواليد عام 1961، لبناني) بحقه مذكرة توقيف بجرم استعمال مزوّر.
غ. ر. (مواليد عام 1943، لبناني)
م. ح. (مواليد عام 1999، لبناني)
ش. ك. (مواليد عام 1965، لبناني)
ر. خ. (مواليد عام 1990، لبناني)
خ. ر. (مواليد عام 1959، لبناني)
ن. ر. (مواليد عام 1955، لبناني)
ا. ن. (مواليد عام 1972، لبناني)
م. ح. (مواليد عام 1999، لبناني)
ج. ط. (مواليد عام 1973، فلسطيني)
تمّ ضبط أدوات ألعاب الميسر، مبالغ مالية، وكمية من مادة الماريجوانا بحوزة المدعو (م. ح.).

جرى ختم المقهى بالشمع الأحمر، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

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