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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 9 تشرين الثاني 2021

9
NOVEMBER
2021
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

سخر دبلوماسي أوروبي من الآمال التي يروجها بعض القيادات اللبنانية على الجامعة العربية في أزمته الحالية، سائلاً عن مصير مبادرات الجامعة في ليبيا والسودان واليمن وسابقاً في سورية، مضيفاً أن فرنسا نفسها لا تصلح كوسيط وأن الزمن وحده هو الوسيط النزيه

 

خفايا

سأل دبلوماسي عربي سابق إذا كانت فلسفة النأي بالنفس قد بدأت على قاعدة الخلاف بين سورية والسعودية وانتهت بالتموضع على الضفة السعودية، فهل يمكن للجامعة العربية قبل عودة سورية إليها أن تشكل وسيطاً نزيهاً في أزمة بين لبنان والسعودية؟

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

تعتقد مصادر متابعة أن التسريبات المتعلقة بأن الرئيس سعد الحريري لن يشارك في الإنتخابات قد تكون مقصودة وتحمل رسائل واضحة خصوصاً أنها صدرت في أكثر من وسيلة إعلامية.

 

تردد أن تقديم وكلاء النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل أمس دعوى مداعاة ضد القاضي طارق البيطار ناتج عن الإقتناع بعدم صحة قرار القاضي حبيب مزهر قبول دعوى كف يد البيطار وبأن الملف سيبقى بيد الأخير.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
منذ أيام، تُبث على مواقع التواصل، معلومات عن «نيات ما» في الخارج، ولكن دون إسناد أو مصادر ثقة!


غمز

حذّرت جهات نقابية من ألاعيب جديدة لأصحاب محطات المحروقات لافتعال أزمات متنقلة، كلما لاحت بوادر أزمات عامة؟


همس
فوجئ مرجع كبير بما قيل حول بعض القضاة، على لسان مرجعية عليا غير زمنية، وأبدى استياء، طلب عكسه بطرق متعددة..

 

 


الجمهورية: أسرار


الإرتماء في أحضان الشرق!

يردّد أحد المسؤولين في مجالسه أنّ كثرة التضييق على لبنان قد تدفعه الى الإرتماء في أحضان الشرق.

 

يسعِّرون عشوائياً وخلافاً لقرار الوزارة

إستهجن عدد من مخاتير قضاء في جبل لبنان لامبالاة القائمقام بحق أصحاب المولّدات في القرى، الذين يسعِّرون عشوائياً وخلافاً لقرار الوزارة.

 

هذا ما قاله سفير دولة كبرى

سفير دولة كبرى قال إنّ دولته تتابع موضوعاً إقليمياً حساساً نظراً لتداعياته على لبنان وستكون لها مبادرة قريبة في اتجاهه.

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