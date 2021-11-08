درغام خلال لقاء هيئة كولكو كندا: قانون الانتخاب الذي أقر بالاكثرية في العام 2017 يبقى الاكثر عدالة لغالبية اللبنانيين

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أقامت هيئة كولكو كندا لقاءا مع النائب أسعد درغام على تطبيق " زووم " حضره الى جانب هيئة كولكو كندا منسقي الهيئات المحلية ومسؤولي اللجان الانتخابية .

بدأ اللقاء بكلمة ترحيب من منسق عام كولكو كندا السيد فواز بادور بجميع الحضور وبسعادة النائب درغام الذي شارك من لبنان ، والذي بدوره شكر المنسق العام وجميع الهيئات على تلبية طلب لقائهم .

استهل كلمته بشرح السقطة الدستورية التي ارتكبتها الكتل النيابية التي وافقت على قانون الانتخاب في العام 2017 وعادت وانقلبت عليه بالامس بخرق الدستور بشكل فاضح فاطاحت بالدائرة 16 التي تمنح المنتشرين 6 نواب لهم في بلاد الانتشار وبالميغاسنتر وموعد الانتخابات النيابية بأكثرية وهمية مخالفة للميثاق والدستور فحرموا المنتشرين حقهم بالترشح والتصويت لمن يمثلهم خير تمثيل وصعبوا الامور على المقيمين بتوقيت الانتخابات في ظروف مناخية وحياتية قاهرة .

وتابع ليس صحيحا كما يشاع ان التيار يطعن بالقانون الجائر لتطيير الانتخابات بل العكس لاعادة العمل بقانون الانتخاب الذي أقر بالاكثرية في العام 2017 لانه يبقى الانسب والاكثر عدالة لغالبية اللبنانيين .

ثم دار حوار بين النائب درغام والحضور حول قانون الانتخاب وأهمية مشاركة المنتشرين في الانتخابات النيابية القادمة تسجيلا واقتراعا وشكر جميع الهيئات على الجهد الذي تبذله لحث أكبرعدد ممكن من المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة لاحداث التغيير المنشود في البرلمان .

اختتم اللقاء بكلمة شكر من النائب درغام لجميع هيئات كولكو كندا ولمنسقها العام فواز بادور الذي بدوره تمنى النجاح الدائم للنائب درغام في الندوة البرلمانية كما شكر الجميع على مشاركتهم .