داليا داغر عبر "ضروري نحكي": سكون مخيف ينذر بتعطيل طويل الأمد

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مقدمة برنامج "ضروري نحكي" مع داليا داغر:

في لبنان سكون مخيف ينذر بتعطيل طويل الأمد. الحكومة مسجونة ومعها كلّ البلد، والخسائر تتراكم في السياسة والإقتصاد. أمّا في الأمن فحديث متنام عن خضّات مُرتقبة قد يُراد منها تأجيل الإنتخابات.



لا حلّ في الأزمة مع دول الخليج، إنما مساع قادتها الجامعة العربية اليوم من خلال زيارة الأمين العام المساعد حسام زكي لإستطلاع الأجواء وإمكانات التدخّل، في وقت كرّر رئيس الجمهورية على مسامع الضيف العربي الحاجة الى مأسسة العلاقة بين بيروت والرياض والفصل بين ما يصدر عن الدولة وما يصدر عن أفراد أو جماعات، فلبنان كما قال الرئيس عون يريد أفضل العلاقات لا سيما مع المملكة العربية السعودية.



وكما في الأزمة مع الخليج كذلك في التحقيق العدلي في إنفجار المرفأ. لا حلول إنما دعاوى ومراجعات بالجملة تبحث عن سبيل لتنحية القاضي طارق البيطار.

هي فوضى غير خلاقة، خرقها اليوم كلام إيجابي لرئيس الحكومة عن التوصّل الى مرحلة متقدمة مع صندوق النقد الدولي بعد ان قدّمت الحكومة أرقاما مالية موحّدة إلى الصندوق، على أن تبصر خطّة التعافي المالي النور هذا الشهر. ولكن ماذا بعد إنجاز الخطّة. هل يمكن للحكومة أن تسير بملفّ بهذه الأهمية وسط هذا الكمّ من الألغام السياسية؟



يقول البعض إنّ ما يجري عندنا هو جزء من مشهد إقليمي مُلتهب على وقع شدّ حبال سياسي يسبق العودة الى طاولة التفاوض النووي في فيينا. ولكن قد يطول التفاوض، وماذا إن تعثّر؟ كيف لبلد مُنهك أن يصمد في صراع الكبار، وبأي مقوّمات؟



في حلقة ضروري نحكي لهذه الليلة نضيئ على الملفّات الساخنة من لبنان الى المنطقة. فنستقبل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن للحديث عن تداعيات الأزمة مع الخليج على القطاع الزراعي. وفي الاستديو مدير تحرير جريدة النهار غسان حجار والكاتب السياسي سركيس أبو زيد. كما نضيئ على واقع الإنتشار مع قرب انتهاء مهلة التسجيل للمشاركة في الإنتخابات مع منسّق التيار الوطني الحر في استراليا مارون خوري.