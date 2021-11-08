البستاني يثبّت موقع لجنة الاقتصاد النيابيّة بعد طول تهميش

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لوحظ أنّ النائب فريد البستاني تمكّن، منذ تولّيه رئاسة لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابيّة، من تثبيت موقعها الفاعل في إدارة الملف الاقتصادي.

وكان البستاني، الذي حضر كضيفٍ أساسي الى جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الحوار الذي عُقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، شريكاً أساسيّاً في إعداد قانون البطاقة التمويليّة وفي إعداد قانون المنافسة الذي سوف يبصر النور قريباً، كما في إعداد الخطط للنهوض بالاقتصاد اللبناني، من خلال مشاركته الفاعلة في عددٍ كبيرٍ من الاجتماعات مع مسؤولين وخبراء محليّين وخارجيّين.

وبات واضحاً أنّ لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط تقدّمت لتصبح واحدة من أبرز ثلاث لجانٍ نيابيّة الى جانب لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل، بعد أن كانت هامشيّة لفترةٍ طويلة.