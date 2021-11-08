مخزومي استقبل طراف: أي رعاية من الأمم المتحدة ومنظماتها ستشكل دعما للبنانيين للبقاء في أرضهم

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استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي، بحضور مستشارته السياسية الدكتورة كارول زوين، في مكتبه بوسط بيروت، سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف، ترافقه المسؤولة في مكتب الشؤون السياسية هنا سفرين، وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة.



وثمن مخزومي "الدعم الذي توفره منظمات الأمم المتحدة للبلد واللبنانيين، خصوصا عبر قوات اليونيفيل التي ترعى أمن الجنوب"، مؤكدا "التمسك بتنفيذ القرار 1701"، وقال: "إن أي رعاية من الأمم المتحدة ومنظماتها لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية سوف تشكل دعما للبنانيين للبقاء في أرضهم، عدا عن أهمية دعم إعادة إعمار بيروت العاصمة التي تستحق كل دعم من المجتمع الدولي".



وأشار إلى أن "الرهان يبقى على تمسك اللبنانيين والشباب خصوصا، والمجتمع الدولي، بإجراء الانتخابات النيابية مقدمة للتغيير وإطلاق عجلة إنقاذ لبنان".