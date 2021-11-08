كيف ردّ المتهمون بتمويل حزب الله أمام النيابة العامة الكويتية؟

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اشارت صحيفة "القبس" الكويتية الى انه "في الوقت الذي قررت فيه النيابة العامة في الكويت حجز 8 مواطنين متهمين بتمويل حزب الله اللبناني أكدت مصادر مطلعة ان هناك أوامر بضبط وإحضار قد تصدر في الـ 24 ساعة القادمة ضد آخرين وذلك حسب تحريات أمن الدولة التي تتواصل في هذه القضية لفك خيوطها."

وقال المصدر، بحسب ما اشارت الصحيفة "الكويتية" ان "القضية بدأت بـ 4 متهمين، احدهم شقيق نائب سابق وتم القبض عليهم بعد ورود معلومات عن تحويلهم أموال طائلة إلى لبنان، وتحديداً الى تنظيم حزب الله اللبناني."

وفيما يخص التحقيقات، أكد المصدر ان "المتهمين انكروا التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم يعملون في لجنة خيرية منذ 30 سنة، وأن هذه اللجنة تقوم على كفالة الأيتام في لبنان وغيرها، وأنهم لايقومون بدعم حزب الله."

ولفت المصدر إلى أن "التحريات مستمرة في هذه القضية على مدار الساعة، وسيتم فحص جميع الحوالات الخارجية للوقوف على أدلة الثبوت وتقديمها الى النيابة العامة."