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حمية ناقش مع مدير مؤسسة التمويل الدولية دراسة مشروع تأهيل المطار وتوسعته

8
NOVEMBER
2021
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ناقش وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في مكتبه، مع مدير مؤسسة التمويل الدولية في لبنان سعد صبرا، “سبل التعاون في الدراسة الفنية والمالية والقانونية التي اعدت سابقا لمشروع تأهيل وتوسعة مطار رفيق الحريري الدولي، وإمكان وضع دراسة الجدوى لهذا المشروع الحيوي وتحفيز والمشاركة بين القطاعين الخاص والعام”.

وشدد حمية على انه “يجب إعادة قراءة الدراسة المشار اليها اعلاه لأنها كانت قائمة على معطيات لم تعد متوافرة حالياً، بحيث تلحظ الواقع الحالي للمطار والتوسعة المنوي إعتمادها”.
وشكر حمية لصبرا” مهنيته وتعاطيه في العمل”، مبديا “استعداده في التعاون مع تلك المؤسسة العريقة”، مشيرا الى “عقد اجتماع لاحقا لوضع خارطة طريق لتحديد أطر التعاون”.

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