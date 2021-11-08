ترميم مبنيي النقابة وبيت المحامي وإعادة إعمار الطابق الثالث

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أعلن "بيت المحامي" في بيان، أنه "نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بمبنيي نقابة المحامين وبيت المحامي جراء تفجير 4 آب 2020، قامت فرح العطاء "Offre Joie" مشكورة، بإصلاح جميع تلك الأضرار في المبنيين وأعادت إعمار الطابق الثالث من مبنى النقابة في قصر العدل وتجهيزه، وكل ذلك بصورة مجانية كلية".



أضاف: "بعد أعمال الإصلاح والإعمار أصبح الطابق الثالث على الشكل الآتي: غرف لأعضاء مجلس نقابة المحامين، قاعة محاكمة للمجالس التأديبية، قاعة إجتماعات ديناميكية للاعلام والتواصل تحوي أجهزة تواصل وشاشات حديثة، قاعة لإستقبال الزائرين وملاحق. مع الإشارة الى أن إعمار الطابق الثالث شمل تجهيزه بأحدث تجهيزات التكنولوجيا".