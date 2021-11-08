خلاف ينتهي بخسائر بأكثر من 10 آلاف دولار!

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قام المواطن محمد ه. بتحطيم محتويات محل لبيع وتصليح الهواتف الخلوية في مدينة صيدا يعود للمواطن حسن ب. كان قد استأجره، وقدرت الخسائر بأكثر من 10 آلاف دولار.

وبحسب المستأجر، فإن صاحب المحل كان يستوفي الإيجار منه على سعر صرف 1500 ليرة ومن ثم تم الاتفاق على استيفاء ايجار المحل على سعر صرف الـ3900 ليرة، لكنه بدأ يطالب المستأجر بـ500 دولار "فريش" الامر الذي رفضه الأخير وطالبه بإكمال ما تبقى له من أشهر على سعر 3900.



وأظهرت كاميرا المراقبة في المحل دخول صاحب المحلّ وتكسيره لمحتوياته من أجهزة خلوية واكسسوارات وديكور قبل أن يخرج.



وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وتم توقيف المعتدي ليوم واحد على ان يتكفل بتعويض الخسائر خلال 10 ايام.