زكي استمع إلى موقف مهم من ميقاتي!

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زار الأمين العام المساعد لـ جامعة الدول العربية حسام زكي, رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي.



وبعد اللقاء, قال زكي: نجول على الإخوة اللبنانيّين للاطلاع على ما يمكن أن يكون لديهم لتجاوز الأزمة الدبلوماسية مع الدول الخليجية لإيجاد مخرج يناسب الجميع ويضمن مصلحتهم".



وأضاف, "استمعت من ميقاتي إلى موقف مهم وبغاية الإيجابية بالعلاقة بين لبنان والمملكة التي ليس فقط يحرص عليها إنما عكس لي مدى الحرص الموجود على صعيد البلد حول إقامة علاقات ايجابية وصحية مع المحيط العربي".

وتابع, "وضعت ميقاتي بصورة الفكرة التي تجمّعت لدى الأمين العام بالتواصل مع لبنان والخروج إلى مخرج مناسب مع الجميع ويصل بنا إلى بر الأمان لتأمين شكل من أشكال التوازن لتحقيق المصلحة اللبنانية والخليجية".