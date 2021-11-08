عناوين الصحف ليوم الأثنين 8 تشرين الثاني 2021

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الأخبار: الحكومة معلّقة ولا وساطات

ميقاتي لخصخصة الكهرباء: زيادة الفاتورة 25 مرة!

انتخابات «اليسوعية»: بروفة أولى للتحالفات السياسية؟

ماذا يُحضّر للعراق: محاولة اغتيال غامضة للكاظمي

الديار: الحكومات المتعاقبة عجزت عن القيام بمهامها... وهذه تحديات حكومة ميقاتي

إذا إستمرّ تعطيل عمل الحكومة... سيناريوهات عدة أحلاها مرّ

تدحرج الفساد في لبنان... عشرات رجال الأعمال مُستهدفون بالعقوبات الأميركية

البناء: خلط أوراق في شمال شرق سورية : ارتباك اردوغان وقسد…والدولة السورية تتقدم / حزب الله يدعو لوقف الإنبطاح : على السعودية التراجع…وعلى الحكومة معالجة قضية بيطار / القومي يدين محاولة إغتيال الكاظمي…ويدعو للتماسك الحكومي والتمسك بالسيادة ورفض التطبيع /



اللواء: «ربط نزاع» داخل الحكومة.. وكرة العرقلة في ملعب «حزب الله»!

تضامن لبناني واسع مع العراق.. واستياء شيعي من هجوم بكركي على مزهر



نداء الوطن: الراعي يصوّب على "العطل" الحكومي و"العطب" القضائي

"نصيحة" عربية للبنان: "أوقِفوا الحفر"!

الجمهورية: التصعيد السياسي عنوان المرحلة



النهار: من الحكومة إلى القضاء: عودة التعطيل تصاعدياً!

?l'orient le jour: Troubles en Irak : quel impact sur le Liban