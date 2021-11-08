عناوين الصحف ليوم الأثنين 8 تشرين الثاني 2021

الأخبار: الحكومة معلّقة ولا وساطات
ميقاتي لخصخصة الكهرباء: زيادة الفاتورة 25 مرة!
انتخابات «اليسوعية»: بروفة أولى للتحالفات السياسية؟
ماذا يُحضّر للعراق: محاولة اغتيال غامضة للكاظمي
الديار: الحكومات المتعاقبة عجزت عن القيام بمهامها... وهذه تحديات حكومة ميقاتي
إذا إستمرّ تعطيل عمل الحكومة... سيناريوهات عدة أحلاها مرّ
تدحرج الفساد في لبنان... عشرات رجال الأعمال مُستهدفون بالعقوبات الأميركية
البناء: خلط أوراق في شمال شرق سورية : ارتباك اردوغان وقسد…والدولة السورية تتقدم / حزب الله يدعو لوقف الإنبطاح : على السعودية التراجع…وعلى الحكومة معالجة قضية بيطار / القومي يدين محاولة إغتيال الكاظمي…ويدعو للتماسك الحكومي والتمسك بالسيادة ورفض التطبيع /
اللواء: «ربط نزاع» داخل الحكومة.. وكرة العرقلة في ملعب «حزب الله»!
تضامن لبناني واسع مع العراق.. واستياء شيعي من هجوم بكركي على مزهر
نداء الوطن: الراعي يصوّب على "العطل" الحكومي و"العطب" القضائي
"نصيحة" عربية للبنان: "أوقِفوا الحفر"!
الجمهورية: التصعيد السياسي عنوان المرحلة
النهار: من الحكومة إلى القضاء: عودة التعطيل تصاعدياً!
?l'orient le jour: Troubles en Irak : quel impact sur le Liban