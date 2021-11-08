أسرار الصحف ليوم الأثنين 8 تشرين الثاني 2021

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تدور الأسئلة حول مستقبل العراق من الزاوية الأمنية على خلفية أحداث اليومين الأخيرين سواء مقتل المتظاهرين أو استهداف منزل رئيس الحكومة، ويقول مرجع أمني إن قضية الحدود السورية- العراقية هي العامل المحرك لكل هذه الأحداث وصولاً لفرضية الفوضى

خفايا

تؤكد معلومات إحدى السفارات الغربية أن فرضية عدم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها لا تزال قائمة وأن استهلاك مهل الطعون والبت بها يزيد هذا الاحتمال، وأنه عندما يفتح الباب لتمديد ولاية مجلس النواب تقنياً لشهور يكون قد فتح الباب لتمديد سياسي أطول

اللواء: أسرار

همس

أبدت عاصمة دولة أوروبية معنية بالوضع اللبناني استياءها من التطورات الأخيرة في لبنان وأدت إلى تعطيل جلسات الحكومة وتأخير التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومشاريع إصلاحية حيوية أخرى!



غمز

تساءل خبير دستوري مخضرم عن نتائج الطعن بتعديلات قانون الإنتخابات أمام المجلس الدستوري غير تأخير حسم الجدل بين المؤيدين والمعارضين لهذه التعديلات، وصولاً إلى تبرير تأجيلها إلى ما بعد الإستحقاق الرئاسي !



لغز

فوجئ نائب بيروتي برفض رئيس بلدية بيروت إنارة كورنيش المزرعة ومحيطه في الطريق الجديدة وشوارع أخرى بالطاقة الشمسية كهبة من إحدى مؤسسات النائب المعني، وذلك دون إبداء أسباب مقنعة !

نداء الوطن: خفايا

قدّر مصدر إداري الاراضي الاميرية والمشاعية غير الممسوحة التي تم تحويلها من املاك الدولة العمومية الى ملكية البلديات بأكثر من عشرين الف دونم، حيث يتم تنظيم علم وخبر من قبل المخاتير بناء على تنازلات صورية لصالح البلديات والتي تقوم بدورها بتخصيصها لصالح جمعيات وشركات عقارية وأفراد.

طلبت السفارة الالمانية من مرجع قضائي إيداعها نتائج التحقيقات الجارية حول ملفات تبييض وتهريب أموال الى الخارج بناء على مستندات أودعتها الجهات الالمانية لهذا المرجع.





الجمهورية: أسرار



كلام يثير الشكوك

نقل عائدون من دولة كبرى أنهم سمعوا من مسؤولين كبار كلاماً يثير الشكوك حول نجاعة العقوبات التي تفرض بين حين وآخر.

أهمية الصمت وسط الأخطاء

وصف صمت مرجع رسمي بأنه موقف بالغ الأهمية بانتظار أن تظهر أهمية الصمت وسط تعدّد الأخطاء.

خلفيات بعض المواقف...

أجرى أحد السفراء الذي ترك بيروت سلسلة إتصالات مع أصدقائه مستكشفاً خلفيات بعض المواقف وما يمكن أن تؤدي اليه.