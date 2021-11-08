living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قاسم يطالب السعودية بالاعتذار: موقفها «عدوانيّ»... ولبنان «لم يرتكب شيئاً»

8
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار: طالب نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، اليوم، «المُعتدي الذي هو السعودية» بالتراجع عن قراراتها تجاه لبنان والاعتذار من شعبه، واصفاً الموقف السعودي بـ«الظالم» والـ«عدواني على لبنان».


وأكد قاسم، من بلدة كونين الجنوبية، أن «لبنان لم يرتكب شيئاً، وليس مسؤولاً عن شيء، وليس مطلوباً من المعتدى عليه، ألا وهو لبنان، أن يتنازل ويتذلّل ويعتذر»، متوجّهاً إلى بعض المسؤولين في لبنان بالقول: «خفّفوا من الانبطاح أمام المتجبرين، لأن هؤلاء لا يُرضيهم شيئاً، وإذا أعطيتموهم بدلاً، سيطلبون الأكثر، وهم ليسوا على حق، ومن هنا ندعو إلى معالجة موضوعية».

 

وأوضح قاسم أن حزب الله يؤيد «علاقات عادية وطبيعية مع السعودية ومع غيرها، لكن بكرامة»، مشدداً على عدم القبول بـ«أي علاقة فيها شروط أو إملاءات، وإنما علاقة بين دولتين مستقلتين».

 

وعن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، اتهم قاسم المحقق العدلي بأنه «يتصرف باستنسابية» و«يستهدف جماعات مُحدّدة، ويعمل خلافاً للقانون،»، داعياً إلى التفتيش عن «حلّ لهذه المعضلة والمشكلة».

 

وقال قاسم: «عندما تكون هناك 14 دعوى للرد والارتياب المشروع ضدّ هذا القاضي، فهذا يعني أنه مشكلة، وبالتالي يمكن أن يُفتَّش عن قاضٍ آخر وتُحلّ المشكلة»، مضيفاً: «فتنة القوات اللبنانية في الطيونة هي من نتائج القاضي بيطار، الذي كاد أن يجرّ البلد إلى حرب أهلية لولا حكمة وصبر ودقة عمل حزب الله وحركة أمل، بحيث سحبا الفتيل من الشارع لمصلحة أن تستمر الحياة طبيعية في البلد».

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout