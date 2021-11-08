قاسم يطالب السعودية بالاعتذار: موقفها «عدوانيّ»... ولبنان «لم يرتكب شيئاً»

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الأخبار: طالب نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، اليوم، «المُعتدي الذي هو السعودية» بالتراجع عن قراراتها تجاه لبنان والاعتذار من شعبه، واصفاً الموقف السعودي بـ«الظالم» والـ«عدواني على لبنان».



وأكد قاسم، من بلدة كونين الجنوبية، أن «لبنان لم يرتكب شيئاً، وليس مسؤولاً عن شيء، وليس مطلوباً من المعتدى عليه، ألا وهو لبنان، أن يتنازل ويتذلّل ويعتذر»، متوجّهاً إلى بعض المسؤولين في لبنان بالقول: «خفّفوا من الانبطاح أمام المتجبرين، لأن هؤلاء لا يُرضيهم شيئاً، وإذا أعطيتموهم بدلاً، سيطلبون الأكثر، وهم ليسوا على حق، ومن هنا ندعو إلى معالجة موضوعية».

وأوضح قاسم أن حزب الله يؤيد «علاقات عادية وطبيعية مع السعودية ومع غيرها، لكن بكرامة»، مشدداً على عدم القبول بـ«أي علاقة فيها شروط أو إملاءات، وإنما علاقة بين دولتين مستقلتين».

وعن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، اتهم قاسم المحقق العدلي بأنه «يتصرف باستنسابية» و«يستهدف جماعات مُحدّدة، ويعمل خلافاً للقانون،»، داعياً إلى التفتيش عن «حلّ لهذه المعضلة والمشكلة».

وقال قاسم: «عندما تكون هناك 14 دعوى للرد والارتياب المشروع ضدّ هذا القاضي، فهذا يعني أنه مشكلة، وبالتالي يمكن أن يُفتَّش عن قاضٍ آخر وتُحلّ المشكلة»، مضيفاً: «فتنة القوات اللبنانية في الطيونة هي من نتائج القاضي بيطار، الذي كاد أن يجرّ البلد إلى حرب أهلية لولا حكمة وصبر ودقة عمل حزب الله وحركة أمل، بحيث سحبا الفتيل من الشارع لمصلحة أن تستمر الحياة طبيعية في البلد».