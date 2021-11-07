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أصحاب محطات البنزين: "وين كانوا وين صاروا.."

7
NOVEMBER
2021
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ملفت كيف تغيّر واقع أصحاب محطات الوقود في لبنان بظرف شهر من الزّمن..
تخيلوا المشهد في شهر أيلول مثلا.. صاحب المحطة هو السيد الذي يريد "رضاه" كل محيطه، تصطفّ أمام محطّته آلاف السّيارات يوميّا. يستنسب في مسايرة من يشاء، يقرر كم ليترا سيعطي كل سيّارة هذا اليوم، يفتح متى يشاء و يقفل متى اقتضت مصلحته. يختفي باكرا و لا يظهر أيّام الآحاد. يعدّ الغلّة مساءً و هي تتعدى مئات الملايين..
أمّا اليوم في تشرين الثاني و قد رُفع الدّعم وأصبح سعر صفيحة البنزين أكثر من ٣٠٠ ألف وفَقُرت النّاس ولم يعد باستطاعتها تحمّل أعباء المحروقات مجتمعة من غاز و مازوت و فاتورة مولّد الكهرباء فهَجرت محطات الوقود و راحت تقتصد قسراً و بشدّة.
المحطات خالية تبحث عن زبائن. بعضها عاد ليفتح الآحاد ليعوّض مبيعات الأسبوع. لا قيمة مضافة لها والمنافسة كبيرة. لا بل أكثر من ذلك، عليها أن تبتكر أفكاراً جديدة كي تجذب الزبائن.. و حصيلتها اليوميّة أقلّ من قبل حتّى لو أنّ الأسعار ارتفعت.
هذه عاقبة الطّمع...
صحيح القول: "الدّنيا دولاب".

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