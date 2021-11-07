وأبدى ثقتهم "من شعبنا، ونعتبر أنه سيوصل إلى الندوة البرلمانية من هو كفؤ ومن وجدير أن يمثّله، وكل هذه الأعمال التي تأتي بالخارج لقلب الكفة، لن تؤدي إلى نتيجة إن شاء الله تعالى، لذلك نحن متمسكون بالانتخابات النيابية، ونعتبر أنه يجب أن نشارك في العملية الانتخابية، وننتخب، ونثبت مرة جديدة بأن كل الدعايات والادعاءات والحصار والأعمال الشنيعة ضدنا، لا يمكن أن تقدّم ولا أن تؤخر، وفي النهاية من يكون في ثلاثي الجيش والشعب والمقاومة، ينجح في الجبهة وفي الانتخابات وفي كل المواقع".