بري يتصل بالكاظمي ويبرق مستنكراً

أجرى رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي، مطمئنا الى صحته ومهنئا بسلامته وعائلته من محاولة الاغتيال .

وكان بري أبرق للكاظمي مستنكرا محاولة الاغتيال، وجاء في نص البرقية: “مجددا ينسل سيف الغدر محاولا مع خيوط الفجر إغتيال العراق وأمنه وإستقراره باستهدافكم وعائلتكم الكريمة بعدوان آثم … ان يد الله فوق أيديهم . إنني بإسم المجلس النيابي وبإسمي الشخصي أهنئكم وعائلتكم والعراق بسلامة النجاة من هذه المحاولة الآثمة وحسبكم قوله تعالى : (سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار) سلام للعراق، سلام على طيبات النذور، سلام على نبعة الصامدين، سلام ما ظل روض يفوح، ما ساقطت روض الدوح ريح، سلام لنجم العراق وفجر يلوح”.