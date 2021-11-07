وأسف جعجع، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لأن "البعض ما زال مصراً كما في العراق كذلك في دول أخرى في المنطقة، على مواجهة الإرادة الشعبية بالعنف والإكراه ومحاولات الاغتيال". وشدد على أن "الاغتيال والعنف لم يبنوا يوما مجتمعا أو دولة"، متنياً لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي "دوام السلام والأمان، وللعراق الشقيق خروج سريع من الدوامة التي ما زال يتخبط بها في السنوات الأخيرة".