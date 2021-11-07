الحريري يبرق إلى الكاظمي مهنّئًا بالسلامة

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ابرق الرئيس سعد الحريري إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ادان فيها محاولة الاغتيال الاثمة التي تعرض لها ،ومهنئا بالسلامة،وداعيا الله أن يحمي العراق وشعبه من كل شر.

وجاء في البرقية:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

تختلط لدينا مشاعر الحزن والسرور ونحن نتابع اخبار العراق الحبيب ووقائع الاعتداء الاثم الذي تعرض له منزلكم . نحزن لوجود قوى ضالة تراهن على بقاء العراق اسير الفوضى والتقاتل ونعبر عن سرورنا لنجاة دولتكم من محاولة الاغتيال . اننا اذ نحمد الله على سلامتكم ندين المحاولة

باشد العبارات ونسأله الله سبحانه وتعالى ان يحمي العراق وشعبه من كل شر وان يمنحكم العزيمة والقوة والحكمة لتعزيز المسار الديموقراطي للشعب العراقي .

مع اطيب التمنيات وصادق الدعاء لكم وللعراق .