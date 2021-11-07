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هذا ما يحمله طقس الأسبوع المقبل

7
NOVEMBER
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة منخفضة. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الايام المقبلة مع درجات حرارة فوق معدلاتها. ( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و 25 درجة مئوية)

- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الساحلية.

الإثنين: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة منخفضة.

الثلاثاء: صاف اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الأربعاء:قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة لتعود ضمن معدلاتها .

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 14 الى 27 درجة، فوق الجبال من 14 الى 25
درجة، في اداخل من 8 الى 28 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية نهارا، شمالية الى شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كلم/س.

- الانقشاع: جيد .

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 65% .

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 25°م.

- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 06,02 ساعة غروب الشمس: 16,41 .

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