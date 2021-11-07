هذا ما يحمله طقس الأسبوع المقبل

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة منخفضة. وجاء في النشرة الآتي:
- الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الايام المقبلة مع درجات حرارة فوق معدلاتها. ( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و 25 درجة مئوية)
- الطقس المتوقع في لبنان:
اليوم: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الساحلية.
الإثنين: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة منخفضة.
الثلاثاء: صاف اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
الأربعاء:قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة لتعود ضمن معدلاتها .
- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 14 الى 27 درجة، فوق الجبال من 14 الى 25
درجة، في اداخل من 8 الى 28 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية نهارا، شمالية الى شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كلم/س.
- الانقشاع: جيد .
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 65% .
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 25°م.
- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق .
- ساعة شروق الشمس: 06,02 ساعة غروب الشمس: 16,41 .