عناوين الصحف ليوم الأحد 7 تشرين الثاني 2021

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النهار: الأزمة الحكومية تسابق الخليجية والمخرج مسدود
الديار: ميقاتي متمسك بتغيير قرداحي ولن يستقيل... والحكومة الى تصريف الأعمال
باريس بدأت تحركاً على خط الرياض ـ طهران... والجامعة العربية تدخل على الخط
واشنطن تبلغ مراجع لبنانية عبر السفارة ان مسعاها واجه تشدداً سعودياً
الوطن السورية: المقداد للمبعوث الخاص لرئيس غويانا: سورية تعتز بعلاقتها مع الدول التي تؤمن بميثاق الأمم المتحدة
الأنباء الكويتية: مساعٍ لتهدئة «متدرجة» للأزمة مع الخليج.. وباريس لميثاق وطني جديد
الانسداد الحكومي مستمر.. وميقاتي يُلوِّح بالاعتكاف لكن لا استقالة
الشرق الأوسط: «الشرعي الإسلامي» يدعم ميقاتي
استنكر الإساءة لعلاقات لبنان العربية