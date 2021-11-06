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رابطة المهني والتقني الرسمي: لا عودة للتدريس حتى إنصاف الأساتذة وتحقيق المطالب

6
NOVEMBER
2021
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أصدرت رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي البيان التالي:
 
"عقدت الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، اجتماعا يوم السبت الواقع فيه 6 تشرين الثاني الساعة السابعة مساء عبر تطبيق زووم، استعرضت خلاله مختلف شؤون أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي لا سيما تلك المتعلقة بمقومات الانطلاق بالعام الدراسي وانتخابات مجلس المندوبين للرابطة".
 
وأضاف البيان: "أولا، بشأن الإعتصام:
 
- تشكر الهيئة الادارية للرابطة كل من شارك وساهم في إنجاح الإعتصام الذي نفذ يوم الخميس 4/11/2021، لا سيما الزملاء الاساتذة الذين تكبدوا مشقة الانتقال من المحافظات البعيدة، كذلك وسائل الإعلام والقوى الأمنية. وتتقدم بالشكر أيضا من الزملاء الاساتذة في لجنة المتعاقدين وجميع من لبى نداء الكرامة ونداء العيش بأدنى المقومات، على أمل تحقيق المطالب ومتابعة رسالتنا..
 
وتؤكد الرابطة على عدم العودة للتدريس حتى إنصاف أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي وتحقيق المطالب، وشمول كافة العاملين في القطاع بالتقديمات، كما تدعو جميع الأساتذة إلى أن يكونوا على أهبة الاستعداد تحسبا لأي خطوات لاحقة.
 
ثانيا، بشأن انتخابات مجلس المندوبين:
 
- سيتم تحديد موعد قريب لإجراء انتخابات مجلس المندوبين. لذلك، تطلب الهيئة الادارية من جميع الاساتذة في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية المنتسبين للرابطة تسديد الاشتراكات عن كامل فترة الانقطاع وذلك في الفترة الممتدة ما بين 8/11/2021 و29/11/2021 ضمنا، علما ان هذه المدة غير قابلة للتمديد بسبب ضيق الوقت، ليتم بعد ذلك اصدار لوائح الشطب".
 
وختم البيان: "تبقي الرابطة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات".

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