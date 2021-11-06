نقابة عمال المخابز طالبت بممثل في خلية الازمة..

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عقد المجلس التنفيذي لنقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان، بعد ظهر اليوم، اجتماعا في مكتب النقابة برئاسة رئيس النقابة شحادة المصري، وتم التداول والبحث في الاوضاع الراهنة والازمة الاقتصادية وفي لقاء رئيس النقابة مع وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام.

وتحدث المصري عن “الاوضاع المعيشية الصعبة جراء ارتفاع سعر صرف الدولار وفقدان القيمة الشرائية للعملة الوطنية، مما انعكس سلبا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية من غلاء واحتكار وارتفاع جنوني بأسعار المواد الغذائية واللحوم والالبان والاجبان والفواكه على أنواعها، حيث أصبح أكثرية المواطنين يعانون من سوء الغذاء وعدم قدرتهم على شراء الحاجات الضرورية”.

وتحدث عن اللقاء مع وزير الاقتصاد ووصفه ب “الايجابي والمثمر، ساده جو من الصراحة والشفافية والشعور بالمسؤولية وانفتاحه لمطالب وحماية حقوق العمال”. وقال: “لمست من معاليه حرصه واهتمامه واصراره على حماية رغيف الخبز واعتبر معاليه رغيف الخبز (حقا مقدسا لجميع المواطنين) ويجب الحفاظ على جودته ونوعيته ووزنه وسعره لان بالخبز يحيا الانسان”.