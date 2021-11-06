إدارة الإعلام والتوجيه في حركة الناصريين المستقلين المرابطون : الفوضى السياسية والإعلامية التي تعمّ في لبنان، تعدّت على كل المشاعر الوطنية والقوانين القضائية

A + A -

أصدرت إدارة الإعلام والتوجيه في حركة الناصريين المستقلين المرابطون البيان التالي:

إن الفوضى السياسية والإعلامية التي تعمّ في لبنان، تعدّت على كل المشاعر الوطنية والقوانين القضائية، فيما يتعلق بجرم الخيانة والتعامل مع كيان العدو الاسرائيلي على أرض فلسطين، ولعل هذا النهج الإعلامي الخائن والعميل لمحطة المرّ التلفزيونية، يؤكد يوماً بعد يوم على التدرج المستمر، في تصعيد سياسة العمالة والخيانة تحت ستار ما يسمونه بالتطبيع، إنطلاقاً من متناقضات أساسية تتغطّى بحرية الإعلام والديمقراطية في التعبير، لتدخل في مرحلة الترويج المباشر العلني، بالدعوة إلى احترام من يدعون إلى التعامل مع الأعداء الاسرائيليين من قبل الشاذين أخلاقياً ووطنياً، ، عوضاً عن معاقبتهم قانونياً وقضائياً، استناداً الى القوانين اللبنانية المرعية الإجراء.

الاستنكارات لا تفيد بعد اليوم، وبسبب فشل كل الحكومات اللبنانية السابقة والحالية في منع هذا التصعيد المخزي والمسيء، ندعو القوى السياسية والوطنية لاتخاذ الخطوات الفعّالة لمواجهة هذا الغزو الفكري، الذي هو ركن أساسي من أركان معركة الوعي ضد كيان العدو الاسرائيلي.

كما ندعو كل المسؤولين اللبنانيين ممارسة ما تبقّى لهم من مسؤوليات وطنية، باتخاذ الاجراءات الحاسمة والحازمة، بوجه هذه المحطة، التي أصبحت تشكل خرقاً إعلامياً اسرائيلياً معادياً، على الساحة اللبنانية.