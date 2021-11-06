قطاع الشباب: فوز التيار باربع كليات في الإنتخابات الطالبية في جامعة القديس يوسف محافظاً على عدد الكليات التي نالها العام الماضي

A + A -

صدر عن قطاع الشباب في التيار الوطني الحر البيان التالي:

خاض التيار الوطني الحر الانتخابات الطالبية في جامعة القديس يوسف وحافظ خلالها على عدد الكليات التي نالها العام الماضي بحيث فاز التيار باربع كليات، في حين فازت المجموعات المستقلة هذا العام ايضاً بالعدد الاكبر من المقاعد والكليات.

واللافت في انتخابات اليسوعية هذا العام كان خوض التيار للانتخابات منفرداً بوجه احزاب المنظومة الفاسدة التي قررت تكريس تواطؤ ثنائي الطيونة انتخابياً بحيث لبّت حركة امل نداء القوات في حرم الاشرفية "هوفلين" تأكيداً على تحالفهما السياسي الذي ما عاد خافيا على احد.

كما يجدد قطاع الشباب اعتراضه على التصويت الالكتروني ويتمسك بملاحظات الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات LADE.



وفي الختام، يهنئ قطاع الشباب في التيار الوطني الحر جميع الفائزين ويدعو جميع الاطراف المعنية للتعاون والعمل سوياً لتحقيق مصلحة الطلاب في ظل هذه الازمة غير المسبوقة التي ارخت بثقلها على شباب لبنان وقطاع التعليم.