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التحقيقات بقضية رياض سلامة.. مفاجأة مدوية!

6
NOVEMBER
2021
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أمر القضاء الفرنسي، بحسب صحيفة "لو موند" الفرنسية، بتفتيش شقق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وزوجته الأوكرانية في باريس بالإضافة الى شقق أخيه رجا سلامة. وقد شمل التحقيق في الاتهامات الموجهة الى رياض سلامة (اختلاس وتبييض أموال) حسابات له في موناكو وسنغافورة وبنما اضافة الى حساباته السويسرية والفرنسية واللبنانية.

و كان اللافت أن قضاة فرنسيون ودوليون شكوا من بطئ القضاء اللبناني في الاستجابة لمتطلبات التحقيق في الاتهامات الموجهة الى رياض سلامة (اختلاس وتبييض أموال)، ومن عدم تعاون أيضاً. كما خلقت بنوك لبنانية ذرائع، بحسب صحيفة le monde الفرنسية، تتعلق بالسرية المصرفية كي لا تتعاون مع القضاءين السويسري والفرنسي اللذين يحققان في الاتهامات الموجهة الى سلامة.

وقد طلب المدعي العام الفرنسي من مصارف عودة وبنك ميد ومصر لبنان والاعتماد اللبناني الدخول الى حسابات جرى عبرها تحويل ٢٠٠ مليون دولار بين ٢٠٠٠ و٢٠١٠. و لم يتجاوب مع طلبه إلا وحده بنك عوده.

وأضافت أيضاً الصحيفة بأن الـ٢٠٠ مليون دولار ناتجة عن " عمولة" دفعها مصرف لبنان لشركة forry بإدارة رجا سلامة.



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