الحاج حسن: لسنا مكسر عصا للفشل السعودي في المنطقة

A + A -

اعتبر رئيس تكتل "بعلبك الهرمل" النائب الدكتور حسين الحاج حسن في مقابلة مع قناة "الجزيرة" أن "الموضوع ليس في استقالة الوزير قرداحي، بل في تراجع السعودية عن اعتدائها على لبنان، فالسعودية تعتدي على حرية الرأي في لبنان وتستغل تصريحا للوزير قرداحي أدلى به قبل تعيينه وزيرا".

وتابع: "الوزير قرداحي كان إعلاميا واستخدم حقه في حرية التعبير عن الرأي في الحرب السعودية العبثية المستمرة منذ 7 سنوات على الشعب العربي اليمني المظلوم بما فيها من مجازر، والعالم كله يعتبر الحرب السعودية على اليمن عبثية وقد صرح بذلك مسؤولون لبنانيون وعرب وأجانب وفي الأمم المتحدة".

وأضاف: "كان على السعودية أن تنتفض عندما أهان ترامب ملكها وأخذ مالها ولكنها لم تفعل شيئا، السعودية تعتدي على حرية الرأي في لبنان وعلى السيادة الوطنية، وتتدخل في الشأن الداخلي وتهدد لبنان واللبنانيين. والسعودية لم تحترم الأصول الدبلوماسية وسفيرها لم يتواصل منذ فترة طويلة مع المسؤولين الرسميين ولا مع المؤسسات، وبالتحديد مع الرئيس ميقاتي، السعودية مسؤولة بالكامل عن كل ما يحصل".

وختم الحاج حسن: "لن نرضخ للتهديدات السعودية، ولسنا مكسر عصا للفشل السعودي في المنطقة، نحن نحترم الشعوب والدول العربية جميعا".