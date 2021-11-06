بعد انتشار خبر خطف سوريّ جنوبا.. شعبة المعلومات توضح

A + A -

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده ان سوري في بلدة شحور خُطف من قبل عصابة من السوريين يتزعمها المدعو ثابت المحمد الملقب "ابو لقمان " وتمّ اقتياد السوري إلى جهة مجهولة، والاتصال بعائلته لدفع مبلغ ثلاثة آلاف دولار أميركي مقابل اطلاق سراح ابنهم، او سيتم التخلص منه"، وارفق الخبر يفيديو لأحد الأشخاص وهو يقوم بضرب وتعذيب شخص آخر.

على أثر ذلك تحركت شعبة المعلومات وقامت بالاستقصاء والتحري، ليتبين أن الخبر مفبرك ولا أساس له من الصحة.

كما قامت بتوقيف كل من

- ثابت المحمد 1984 سوري

- قاسم حمادي 2000 سوري

- محمد المحمد 2000 سوري

ليتبين انه بتاريخ 03/11/2021 في بلدة شحور، حصل إشكال وتضارب بين كل من ثابت المحمد من جهة ومحمد المحمد وقاسم حمادي وبشار العارف من جهة أخرى، على خلفية قيام ثابت المذكور بطرد بشار العارف من منزل محمد المحمد (ابن عمه) بسبب سمعته السيئة لجهة السرقة وتهريب اشخاص عبر الحدود وتوقيفه في قضايا مختلفه في لبنان وسوريا، ما دفع محمد الأحمد المخطوف المزعوم بفبركة وتسريب خبر الاختطاف الى أحد المواقع وارفاق الخبر بفيديو قديم لأفراد يقومون بتعذيب أحد الاشخاص.