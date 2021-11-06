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أسرار الصحف ليوم السبت 6 تشرين الثاني 2021

6
NOVEMBER
2021
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البناء

قالت معلومات ورادة من الرياض إن حجوزات قضائية نفذت على أملاك وأموال رجل أعمال بارز على علاقة بأحد الزعماء الكبار في قضايا سبقت الأزمة الأخيرة، وقرأت مصادر سياسية في الخطوة رسالة سلبية للزعيم المعني ولتمويل حملاته الانتخابية تأتي بالتزامن مع عقوبات أميركية مشابهة.

قال مصدر سياسي إن باريس تسعى للتقدم على واشنطن في متابعة الأزمة بين السعودية ولبنان، وإلى إثبات أنها أكثر تفهماً من واشنطن للهواجس السعودية، وأنها أشد حرصاً من واشنطن والرياض على فصل مسعى تعافي لبنان عن أزمات المنطقة، وأنها أقرب لواشنطن من الرياض في حفظ الاستقرار.

الجمهورية
ـ قالت شخصية وسطية: أخشى أن يكون ثمة قرار قد اتخذ في مكان ما بأن يستمر لبنان في لعب دوره الوظيفي كمستودع للأزمات وصندوق بريد لتبادل الرسائل النارية من خلاله.
ـ إستغربت شخصية أممية رفيعة المستوى ما اعتبرته عدم تعامل أصدقاء لبنان بالقدر الكافي من الجدية مع الملف اللبناني وإحجامهم عن تقديم مساعدات ملحة له تعينه في تحمّل أعباء الأزمة الإقتصادية الصعبة.
ـ عبّر مرجع روحي عن تخوفه الشديد من حجم الهجرة المتزايدة من طائفة معيّنة، وقال لمسؤول كبير: أخشى ان نصل الى وقت يتحول فيه اللبنانيون الى شتات ولاجئين.

اللواء

تتحدث مصادر مطلعة عن ارتياب مرجع رئاسي من نتائج محتملة لجولة قام بها موظف كبير غير مدني إلى دولة كبرى!

تغلب قوة سياسية - نيابية الشأن الانتخابي على ما عداه في هذه المرحلة، بعيداً عن الإنجرار لمتاهة التجاذبات..

ينتظر موظفو القطاع العام والمتقاعدون قراراً من وزير المال في ما خصّ إعطائهم منحة شهر جديد، عملاً بالتوجه العام للمساعدة على التخفيف من الآثار الإقتصادية المدمرة لإرتفاع الأسعار..

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