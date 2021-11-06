عناوين الصحف ليوم السبت 6 تشرين الثاني 2021

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الأخبار

ـ حكومة بيع الوهم والأصول: تدمير قطاعَي النقل والاتصالات

ـ «هندسات قضائيّة» برعاية رئيس مجلس القضاء الأعلى... خلافاً للقانون: ممنوع كفّ يد البيطار

ـ مؤسّسات ذوي الاحتياجات: الإقفال هو الحلّ؟

ـ بايدن يلحس تعهّداته: صفقتا سلاح مليونيتان للسعودية

البناء

ـ الأسد: سنستعيد كامل التراب السوري… الجيش السوري شمالاً… و»قسد» تتراجع… وتركيا تراقب

ـ مصدر دبلوماسي فرنسي رفيع لـ«البناء»: ماكرون سيضع لبنان في أولويات منتدى السلام الخميس

ـ الراعي يتصل بالبخاري… واستقالة قرداحي سحبت عن الطاولة… احتمالات تنحية بيطار

الجمهورية

ـ الحكومة معلّقة: كل الإحتمالات واردة

ـ المستشفيات: الدولار أولاً

ـ الوساطات الدولية: مفاوضات أم «تبادل خدمات»؟!

ـ تظاهرات في غلاسكو للتنديد بتقاعس قادة العالم

اللواء

ـ تفاهم رئاسي على آلية المعالجة: تبريد مع الخليج.. وإنضاج طبخة استقالة قرداحي طوعاً!

ـ الإنتخابات على رأس الأولويات الدولية.. وعدوى الإشتباك تهدّد الجسم القضائي

ـ الأمن العراقي يصدّ محاولة «الحشد» اقتحام المنطقة الخضراء

ـ الاحتلال يعدم طفلاً فلسطينيًا بدم بارد في نابلس

الديار

ـ عقوبات أميركية ثلاثية الأبعاد تطال سياسيين ورجال أعمال وقضاة

ـ الاتصالات مع صندوق النقد مستمرة... ووفد يزور بيروت في الأيام المقبلة؟

ـ مصرف لبنان يتدخل على العرض والطلب لضبط سعر صرف الدولار

نداء الوطن

ـ ميقاتي يلوّح بـ"الإعتكاف"... وأهالي ضحايا المرفأ "يُقاضون" القاضي مزهر