عناوين الصحف ليوم السبت 6 تشرين الثاني 2021

الأخبار
ـ حكومة بيع الوهم والأصول: تدمير قطاعَي النقل والاتصالات
ـ «هندسات قضائيّة» برعاية رئيس مجلس القضاء الأعلى... خلافاً للقانون: ممنوع كفّ يد البيطار
ـ مؤسّسات ذوي الاحتياجات: الإقفال هو الحلّ؟
ـ بايدن يلحس تعهّداته: صفقتا سلاح مليونيتان للسعودية
البناء
ـ الأسد: سنستعيد كامل التراب السوري… الجيش السوري شمالاً… و»قسد» تتراجع… وتركيا تراقب
ـ مصدر دبلوماسي فرنسي رفيع لـ«البناء»: ماكرون سيضع لبنان في أولويات منتدى السلام الخميس
ـ الراعي يتصل بالبخاري… واستقالة قرداحي سحبت عن الطاولة… احتمالات تنحية بيطار
الجمهورية
ـ الحكومة معلّقة: كل الإحتمالات واردة
ـ المستشفيات: الدولار أولاً
ـ الوساطات الدولية: مفاوضات أم «تبادل خدمات»؟!
ـ تظاهرات في غلاسكو للتنديد بتقاعس قادة العالم
اللواء
ـ تفاهم رئاسي على آلية المعالجة: تبريد مع الخليج.. وإنضاج طبخة استقالة قرداحي طوعاً!
ـ الإنتخابات على رأس الأولويات الدولية.. وعدوى الإشتباك تهدّد الجسم القضائي
ـ الأمن العراقي يصدّ محاولة «الحشد» اقتحام المنطقة الخضراء
ـ الاحتلال يعدم طفلاً فلسطينيًا بدم بارد في نابلس
الديار
ـ عقوبات أميركية ثلاثية الأبعاد تطال سياسيين ورجال أعمال وقضاة
ـ الاتصالات مع صندوق النقد مستمرة... ووفد يزور بيروت في الأيام المقبلة؟
ـ مصرف لبنان يتدخل على العرض والطلب لضبط سعر صرف الدولار
نداء الوطن
ـ ميقاتي يلوّح بـ"الإعتكاف"... وأهالي ضحايا المرفأ "يُقاضون" القاضي مزهر